Serie C, corsa al terzo posto: il calendario di Entella, Cesena e Pescara

Cesena 60 punti, Entella 59 e Pescara 58. La corsa al terzo posto in Serie C, girone B, è entrata nel vivo. Quattro giornate mancano alla fine della stagione regolare e raggiungere la terza posizione singnificherebbe saltare i primi incontri dei playoff, evitando così alcune trappole nella difficile marcia verso la Promozione.

Fondamentale sarà la sfida di domenica Cesena-Entella, uno scontro diretto a cui le due squadre arrivano da periodi differenti con i padroni di casa senza vittorie da tre turni e i chiavaresi che in casa vanno velocissimi (6 vittorie di fila) e fuori invece non vincono da quattro partite. A beneficiare del big match potrebbe essere il Pescara che invece se la vedrà con la Lucchese, undicesima e in piena corsa per un posto ai playoff.

La settimana successiva l'Entella ospiterà la Viterbese che corre per evitare i playout, il Cesena giocherà in trasferta a Montevarchi, più vicino alla salvezza rispetto alla squadra di Viterbo, mentre il Pescara sfiderà il Grosseto ultimo della classe.

Il Delfino alla penultima affronerterà un'altra squadra di bassa classifica come la Pistoiese, l'Entella sarà invece di scena a Reggio Emilia contro la Reggiana seconda in classifica e il Cesena affronterà la Carrarese, ad oggi ottava. Nell'ultimo turno il Pescara se la vedrà con l'Imolese penultimo, il Cesena sarà di scena a Siena e l'Entella se la vedrà con la Fermana. Il caledario quindi vede il Pescara con il percorso più semplice, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Il calendario di Entella, Pescara e Cesena

Giornata 35

Cesena-Entella

Lucchese-Pescara

Giornata 36

Entella-Viterbese

Montevarchi-Cesena

Pescara-Grosseto

Giornata 37

Cesena-Carrarese

Pistoiese-Pescara

Reggiana-Entella

Giornata 38

Pescara-Imolese

Siena-Cesena

Entella-Fermana