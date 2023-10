Entella, Gallo dopo la rimonta con il Gubbio: "Grande reazione nella ripresa"

L'Entella vince la seconda partita consecutive e si lascia alle spalle la crisi. I chiavaresi battono 2-1 in rimonta il Gubbio, passato in vantaggio dopo appena sei minuti, grazie ai gol di Corbari e Bonini. La classifica migliora così come l'atteggiamento della squadra che una volta sotto si è rimboccata le maniche ed è riuscita a portare a casa i tre punti. La prossima settimana sfida alla Fermana, poi tre scontri durissimi con Cesena, Perugia e Torres.

Entella-Gubbio 2-1, l'intervista a Gallo

Dopo la gara parla il tecnico dell'Entella Gallo: “I cambi a fine tempo sono stati fatti per provare a cambiare quello che non andava bene. I primi 20 minuti sono stati davvero brutti, in panchina ho giocatori che mi permettono soprattutto davanti di giocare come voglio. Il 4-3-3 ha obbligato il Gubbio a scegliere se allargare i difensori centrali o abbassare gli esterni. Avevano cambiato modulo per metterci in difficoltà, questo dimostra quanto siamo temuti.

Dobbiamo sfruttare il fattore Comunale, questa è casa nostra e non dobbiamo permettere a nessuno di violarla con facilità. L’analisi della partita dice primi 20 minuti non all’altezza, slegati, lenti e macchinosi. Abbiamo fatto gol nel nostro peggior momento, per fortuna siamo riusciti a sfruttare quell’occasione. Nel secondo tempo la squadra ha fatto vedere cose interessanti.

Altro gol su palla inattiva? Ci lavoriamo tanto, quando le cose provate in allenamento riescono anche i ragazzi iniziano a crederci molto di più. Le palle inattive sono fondamentali e ti permettono di vincere le partite”.

Entella-Gubbio 2-1, le parole di Corbari

Al termine della partita dice la sua anche Corbari, autore del primo gol dell'Entella: “Tre punti importantissimi per il tipo di partita. È stata una gara sottotono nel primo tempo, siamo stati bravi e fortunati a rimetterla in parità. Nella seconda frazione abbiamo avuto un ottimo approccio trovando il vantaggio e gestendolo. Magari abbiamo fatto qualche passe indietro rispetto all’Olbia sotto il profilo del gioco, ma in atteggiamento e volontà siamo cresciuti, questo fa sperare per il futuro.

Il Gubbio ha un’identità ben precisa e con loro è sempre una battaglia. Dobbiamo ancora migliorare sotto tanti punti di vista ma siamo sulla strada giusta.

Se il gol mi mancava? Sì tanto, sono contento che sia arrivato in questa partita”.