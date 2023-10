L'Entella è rinata, vittoria in rimonta con il Gubbio

La crisi è alle spalle, lo dicono i risultati con la vittoria di oggi con il Gubbio 2-1 che segue quella di domenica scorsa con l'Olbia e lo conferma uno spirito decisamente diverso rispetto a inizio campionato. L'Entella ora combatte e anche se va sotto, come successo anche oggi, reagisce e rimonta. La cura Gallo funziona, ora c'è l'esame trasferta con la sfida del 22 ottobre con la Fermana prima di un trittico di big match contro Cesena. Perugia e Torres.

Entella-Gubbio 2-1, la cronaca

Gallo non cambia la sua Entella e dopo la vittoria con l'Olbia conferma il 4-3-1-2 con Manzi alle spalle di Santini e Zamparo. L'inizio di gara fa pensare che la crisi non sia ancora finita, passano infatti solo 6 minuti e il Gubbio è già avanti con Spina che insacca con un inserimento che taglia fuori tutta la difesa di casa. I rimi sono alti, Santini ci prova di testa ma Vettorel è attento e al 15' è ancora Gubbio con Udoh che sfiora il palo. Al 30' arriva il pari dell'Entella, Meazzi si inventa un assist al bacio per Corbari che di testa infila il pareggio e rilancia l'Entella.

Nella ripresa viene espulso il tecnico ospite Braglia al 50', e i chiavaresi spingono sull'acceleratore tanto da trovare il vantaggio al 64' con Bonini che ancora di testa sfrutta l'occasione da calcio d'angolo e segna il 2-1. E' la sferzata che serviva all'Entella per spazzare via i fantasmi del recente passato e per vincere una gara che al 69' si mette ancora meglio per l'espulsione di Di Massimo. Gli ospiti sono in dieci e la squadra di Gallo non deve fare altro che controllare e portare a casa la seconda vittoria di fila che potrebbe anche essere più netta se Tomaselli e Bonini nel finale non si divorassero due occasioni a pochi passi dalla porta.

Entella-Gubbio 2-1, il tabellino

Marcatori: 6' Spina, 30' Corbari, 69' Bonini

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Manzi, Parodi, Bonini; Tascone (61' Lipani), Petermann (71' Siatounis), Corbari; Meazzi (46' Tomaselli); Santini (46' Disanto), Zamparo (81' Faggioli). All. Gallo

Gubbio (4-2-3-1) Vettorel, Tozzuolo (59' Chierico), Signorini, Portanova, Mercadante; Mercati (59' Casolari), Morelli (73' Frey); Spina (83' Montevago), Di Massimo, Rosaia (73' Galeandro); Udoh. All. Braglia

Note: Ammoniti: Parodi, Morelli, Corbari, Manzi, Rosaia, Mercati, Disanto. Espulsi: Braglia e Di Massimo