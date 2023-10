Ruggito Entella, con l'Olbia arriva la prima vittoria

Finalmente Entella! La squadra di Gallo batte 3-1 l'Olbia in casa e centra il primo successo stagionale. La crisi non è ancora finita, le tante sconfitte non possono essere dimenticate così in fretta, ma la riscossa ora sembra davvero possibile.

Entella-Olbia 3-1, la cronaca

Gallo sceglie il 4-3-1-2 con Zamparo a far coppia con Santini, mossa giusta perché l'attaccante al 13' si sblocca proprio su assist al bacio del compagno di reparto. L'Olbia però è vivo e se prima del gol aveva impegnato De Lucia al 28' trova il modo di batterlo con il suo giocatore simbolo, Ragatzu. Il sardo in diagonale fa 1-1 su azione da calcio d'angolo.

Sembra un'altra giornata di sofferenza e invece finalmente l'Entella reagisce e già al 51' rimette il treno sui binari della vittoria con Petermann che con un tiro da fuori riporta avanti i suoi. Passano nove minuti e i chiavaresi chiudono i conti, manca solo un reparto all'appello del gol, è la difesa che si prende la sua fetta di gloria grazie a Bonini che di testa infila il 3-1. La girandola di cambi spezzetta il gioco, l'Entella pensa più che altro a portare a casa il successo controllando, l'Olbia non crea più pericoli e finalmente i liguri festeggiano una vittoria.

Entella-Olbia 3-1, il tabellino

Reti: 13', Zamparo, 28' Ragatzu, 52' Petermann, 60' Bonini

Entella (4-2-3-1) De Lucia, Zappella, Parodi, Manzi, Bonini; Tascone (69' Siatounis), Corbari, Petermann (85' Mosti); Meazzi (85' Lancini); Santini (78' Faggioli), Zamparo

Olbia (4-2-3-1) Rinaldi, Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli (66' Fabbri); La Rosa, Biancu; Zallu (53' Cavauoti), Ragatzu, Contini (66' Scapin), Nanni

Ammoniti: Tascone, Bonini, Nanni, Monetbugnoli, Motolese, Parodi