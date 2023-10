Entella, Gallo dopo il ko con la Carrarese: "Ho visto dei progressi"

La crisi è sempre più lunga, l'Entella perde la quarta partita di fila in campionato ed è sempre ultima in classifica nel girone B di Serie C. Contro la Carrarese il ko è arrivato per 2-0 e ancora a Chiavari aspettano la prima vittoria dopo sei turni, la situazione è preoccupante ma nel post gara il tenico Gallo prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Non vorrei rischiare di passare per quello che non sono, però ritengo che la squadra oggi abbia provato a giocare a calcio. Alla prima occasione abbiamo subito gol e questo di certo non aiuta il morale, ma dopo la rete subita abbiamo comunque ricominciato a giocare. Abbiamo fatto anche oggi alcuni errori gravi, ma faccio fatica a commentare un 2-0 in una partita in cui la squadra ci ha provato. Non vorrei essere strumentalizzato, ma progressi ne ho visti, chiaramente quando perdi 2-0 devi pensare a lavorare e basta.

Dobbiamo venirne fuori cercando la prestazione. Il risultato dipende dalla prestazione, non possiamo affidarci al caso. Abbiamo lavorato bene in settimana e sicuramente oggi non abbiamo fatto una partita inferiore a quella della Carrarese. Mi preoccupa l’aspetto del morale, ma possiamo e dobbiamo cambiare questa situazione continuando a lavorare.

Sul primo gol mi sono molto arrabbiato. In settimana ne abbiamo parlato e ci abbiamo lavorato. Io voglio che si vada sui riferimenti e non che si segua la palla, questa è la mia filosofia. Il secondo gol arriva da una punizione abbastanza leggibile da parte di tutti.

Credo nelle qualità di questa squadra e nella bontà dei nostri giocatori. Tutto passerà dal nostro lavoro”.