Entella, gli orari della doppia sfida playoff con il Foggia

Dopo l'Olbia, il Foggia. La strada verso la Serie B dell'Entella è stata tracciata oggi dal sorteggio del primo turno della fase Nazionale. I chiavaresi affronteranno gli uomini di Zeman domenica 8 maggio alle ore 18 in trasferta e mercoledì 12 maggio alle 20,30 al Comunale di Chiavari. Questi gli orari della doppia sfida in cui l'Entella parte con un leggero vantaggio, essendo testa di serie la compagine ligure si può permettere anche di pareggiare il doppio confronto per passare alle sfide successive.

La strada verso la promozione dell'Entella

?Sarà questo solo il primo passo della possibile scalata verso la Serie B. Se i chiaveresi dovesseo passare contro il Foggia, infatti accederebbero al secondo turno con gare ancora di andata e ritorno previste per martedì 17 maggio e sabato 21 maggio. In caso di nuovo qualificazione si entrerebbe poi nell'ultima fase quella della final four con semifinali mercoledì 25 maggio e domenica 29 maggio. La finalissima, ancora una volta andata e ritorno, si disputerà invece domenica 5 giugno e domenica 12 giugno. In palio quindi c'è un solo posto per la promozione in Serie B.