Entella-Olbia 1-1, Volpe: "Contava solo passare, ora dobbiamo fare di più"

L'Entella vola alla fase nazionale dei playoff di Serie C grazie al pari contro l'Olbia. Al Comunale finisce 1-1 una gara tesa e difficile, la prima della lunga strada che potrebbe portare i chiavaresi di nuovo in Serie B. Oltre al passaggio del turno, la Virtus oggi si gode anche li premio di arrivare alla prossima fase da testa di serie e questo regala il vantaggio di avere due risultati su tre nelle prossime sfide.

Le parole di Volpe dopo Entella-Olbia 1-1

Il futuro però per adesso non conta, lo stesso tecnico dell'Entella Volpe preferisce parlare della gara odierna: "Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile, però ce l'abbiamo fatta e questa è l'unica cosa che conta. Siamo partita un po' contratti, peccato non aver sfruttato le occasioni nel primo tempo, poi ci siamo un po' abbassati e loro hanno pareggiato. E'normale che poi loro abbiano spinto e nel finale abbiamo sofferto, ma c'è grande soddisfazione per il risultato finale".

La rete di Karic è arrivata a inizio ripresa e Volpe ammette: "Il gol non l'ho visto ero ancora negli spogliatoio, le partite adesso sono tutte difficili e complicate, il livello si alza molto, dovremo fare di più per provare a giocarsi la promozione fino all'ultimo. Sono contento perché ho visto tanta gente allo stadio e tanto entusiamo, i tifosi si sono fatti sentire e ci hanno dato una mano".