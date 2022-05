Karic, l'eroe di Entella-Olbia: "E pensare che ieri avevo la febbre..."

L'Entella passa il turno nei playoff di Serie C dopo l'1-1 con l'Olbia, Decisivo il gol a inizio ripresa di Karic, eroe della notte del Comunale che ha rischiato addirittura di non esserci, come spiega lui stesso nel post partita: "Ieri sera non mi sono sentito molto bene, stanotte ho avuto quaranta di febbre, ho chiamato il dottore e mi è stato subito vicino, devo ringraziare tutto lo staff medico perché mi ha rimesso in piedi per questa gara".

E a proposito della gara ecco l'analisi del giocatore ai canali ufficiali della società: "Secondo me abbiamo dominato il primo tempo, poi abbiamo fatto un bel gol e una bella azione, poi siamo un po' calati e così il secondo tempo è stato più equilibrato, ma abbiamo meritato. Andiamo alla fase nazionale da testa di serie e con il vantaggo di avere due risutati su tre, quindi andiamo a giocare con tanto entusiamo dopo questa passaggio del turno. L'esultanza con Merkaj? Mi sono messo sulla pista a correre verso gli ottavi e alla fine ce l'abbiamo fatta".

Ora l'Entella tornerà in campo domenica 8 maggio per la gara di andato del primo turno della fase nazionale, mercoledì 12 la sfida di ritorno. Ancora da decidere l'aversario.