Playoff Serie C, l'Entella pesca il Foggia di Zeman

L'Entella continua la propria corsa verso la Promozione in Serie B. Il pareggio di ieri contro l'Olbia per 1-1 ha permesso ai chiavaresi di qualificarsi per la fase Nazionale dei playoff di Serie C con il vantaggio di essere testa di serie e quindi di poter anche pareggiare per passare il turno.

Playoff Serie C, sarà Entella-Foggia

Questa mattina è stato il momento del sorteggio che ha assegnato all'Entella l'avversario forse più affascinante di tutti quelli inseriti nell'urna, il Foggia di Zdenek Zeman. La prima sfida sarà in trasferta per l'Entella domenica 8 maggio, il ritorno sarà invece il 12 maggio al Comunale di Chiavari dove i ragazzi di Volpe nelle ultime nove partite hanno vinto otto volte e pareggiato una.

Il Foggia è arrivato alla fase nazionale dopo aver vinto i primi due turni dei playoff 2-0 con la Turris e 2-1 con l'Avellino. Zeman rimane così in corsa per il grande salto in Serie B e il prossimo avversario dell'Entella si presenta in grande forma, solo una sconfitta nelle ultime 12 gare disputate con 7 vittorie. I pugliesi hanno chiuso la stagionre regolare al settimo posto nel girone C di Serie C, qualificandosi proprio nel finale ai playoff con 54 punti.

L'Entella invece prima di riuscire a passare il turno con l'Olbia aveva concluso la stagione reglare al quarto posto nel girone B con 64 punti.