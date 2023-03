Entella-Fiorenzuola, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Tabbiani

Torna in campo l'Entella che oggi alle 14,30 al Comunale sfida il Fiorenzuola. Volpe cerca tre punti per restare secondo davanti al Cesena e cercare di avvicinarsi alla vetta occupata dalla Reggiana. Gli avversari arrivano in Liguria per cercare di rialzarsi dopo un periodo negativo che ha messo in discussione la partecipazione ai prossimi playoff.

Pochi i dubbi di formazione per i chiavaresi che rispetto ad Ancona possono contare nuovamente su Corbari, rientrante dalla squalifica, mentre non sarà ancora a disposizione Zappella. Nell'undici titolare si rivede in porta Borra protetto da una difesa a tre in cui Parodi e Chiosa sono sicuri del posto e Reali è in vantaggio su Sadiki e Pellizzer, non al meglio.

A centrocampo spazio a Tomaselli a destra, reduce da due gol nelle ultime due gare, con Rada e Corbari in mezzo e Barlocco, anche lui in splendida forma, a sinistra. Il tridente offensivo sarà quello titolare con Ramirez alle spalle di Zamparo e Merkaj.

Entella-Fiorenzuola: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Chiosa, Reali; Tomaselli, Rada, Corbari, Barlocco; Ramirez; Zamparo, Merkaj

Fiorenzuola (4-3-3) Battaiola, Danovaro, Bondioli, Quaini, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sereni, Giani, Morello

Entella-Fiorenzuola in diretta tv e streaming

La sfida tra Entella e Fiorenzuola di oggi sarà trasmessa unicamente da Elevensport sul sito ufficiale della piattaforma e sulla App. Nessuna immagine invece su Sky che non ha inserito la partita nel proprio palinsesto della Diretta Gol.