Entella, in tre saltano il Fiorenzuola

Il fortino del Comunale dovrà dare ancora volta una spinta in più all'Entella che affronta domenica alle 14,30 il Fiorenzuola. I chiavaresi arrivano al match caricati dalle ultime due vittorie di fila in campionato, contro Ancona e Montevarchi, entrambe per 3-0, che gli hanno permesso di assestarsi al secondo posto in classifica davanti al Cesena e a sei punti di distanza dalla Reggiana.

Entela-Fiorenzuola, le ultime sulla formazione di Volpe

Volpe prepara un match delicato contro una formazione al momento undicesima, fuori dalla zona playoff e senza vittorie da cinque giornate con tre pareggi e due sconfitte. Il tecnico non potrà schierare la migliore formazione possibile, non ci sarà infatti il lungodegente Clemenza e insieme a lui anche Tenkorang, out da dicembre ma quasi pronto al rientro.

Niente da fare anche per Zappella, l'esterno destro è ancora alle prese con il proprio infortunio, nulla di grave ma non essendo al meglio nessuno vuole rischiare. Non ci sarà contro il Fiorenzuola e al suo posto giocherà per la terza volta di fila Tomaselli, acquistato a fine mercato e capace di segnare due gol nelle prime due gare giocate con la maglia dell'Entella. Pronto al rientro Pellizzer che però non dovrebbe partire titolare, insieme a Chiosa e Parodi in difesa ci sarà uno tra Sadiki e Reali. In attacco solito ballottaggio Ramirez-Meazzi per una maglia alle spalle delle punte che saranno Merkaj (12 gol in campionato) e Zamparo entrambi con il piede molto caldo, sono infatti reduci da due reti a testa nelle ultime due uscite stagionali.