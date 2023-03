Entella-Fiorenzuola, Volpe: "Pensiamo partita per partita, questa sarà difficile"

Pensare partita per partita con l'obiettivo di continuare nella striscia positiva che in campionato dura da dieci gare di fila. L'Entella, tornata seconda dopo il successo 3-0 con l'Ancona, sfida domenica alle 14,30 il Fiorenzuola per continuare a correre sperando magari in un passo falso della Reggiana, prima.

Il tecnico Volpe inquadra così ai microfoni del sito ufficiale dei chiavaresi la prossima gara: "La squadra sta bene, stiamo vivendo un buon momento. Abbiamo avuto una settimana a disposizione per prepararci a questa partita. Ogni gara ha le sue insidie, il Fiorenzuola sta facendo un ottimo percorso in campionato, ci attende un incontro difficile, serviranno calma, pazienza e furore. Il risultato di domani è estremamente importante".

"Lo ripeto: pensiamo una partita alla volta. Tutte le energie fisiche e nervose dovranno essere riversate nella partita di domani che al momento è quella più importante. Altri discorsi non ci interessano e non devono interessarci, quello che conta è il Fiorenzuola".

"La spinta della gente è sempre un valore aggiunto, giochiamo in casa e ci auguriamo di avere più persone possibile a sostenere e spingere la squadra nel continuare questa rincorsa".