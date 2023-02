Calendario Entella, date e orari delle sfide di aprile

La giornata appena conclusa è stata perfetta per l'Entella che ha battuto 3-0 in trasferta l'Ancona quarta delle classe, è salita a dieci risultati utili consecutivi in campionato, ha conquistato il nono successo lontano dal Comunale e soprattutto ha sorpassato il Cesena portandosi in secondo posizione alle spalle della sola Reggiana.

I chiavaresi stanno vivendo un momento magico e non vogliono più fermarsi, riprendere la capolista è decisamente difficile, sei i punti di svantaggio, ma la Serie B può essere conquistata anche attraverso i playoff e arrivarci da seconda potrebbe sicuramente dare una mano a Volpe.

Le date e gli orari delle partite dell'Entella ad aprile

La strada è lunga e ieri i chiavaresi hanno conosciuto date e orari delle sfide che si giocheranno tra fine marzo ed aprile. Domenica 26 marzo l'Entella sarà di scena sul campo della Vis Pesaro alle 14,30, sabato 1 aprile si torna al Comuale contro il Pontedera alle 17,30, poi sarà turno infrasettimanale giovedì 6 con la Lucchese in trasferta. Il calendario di aprile continuerà sabato 15 alle 17,30 con la Recanatese e si concluderà domenica 23 alle 14,30 con il Siena.

La prossima tappa del cammino dell'Entella sarà invece domenica 5 marzo alle 14,30 un gustoso antipasto della settimana che potrebbe decidere le sorti dell'Entella in questo campionato, sabato 11 infatti sarà match con la Reggiana e tre giorni dopo, mercoledì 14, l'avversario sarà il Cesena.