Ancona-Entella 0-3, Volpe: "Cinici e concreti"

Secondo 3-0 di fila per l'Entella e questa volta vale più che con il Montevarchi. I chiaveresi rifilano infatti tre reti all'Ancona nel big match di giornata e superano il Cesena approdando così al secondo posto in solitaria e a meno sei dalla Reggiana capolista.

Ancona-Entella 0-3: le parole di Volpe

Queste le parole di Volpe al termine della gara al sito ufficiale del club: Sapevamo che avremmo trovato una squadra forte, una rosa che ha messo in difficoltà tante squadre e che ha vinto con la capolista solo qualche settimana fa. L’Ancona è partita meglio di noi e ha creato diverse occasioni, in particolare nel primo tempo. Siamo stati bravi a reggere l’urto e la loro partenza a mille, prese le misure abbiamo sfruttato le occasioni create. È una vittoria da gruppo maturo, siamo stati concreti e abbiamo saputo soffrire su un campo difficile”.

“Uno dei punti di forza dell’Ancona è sicuramente la capacità di sfruttare le corsie esterne, in questo reparto siamo stati molto bravi in tutte e due le fasi. Tomaselli è arrivato a gennaio e ci sta dando cose importanti in termini di qualità, Barlocco non lo scopriamo oggi. Tutti hanno interpretato bene i compiti assegnati”.

“Voglio fare i complimenti a tutti, mancavano tanti giocatori importanti. Chi ha giocato non ha fatto pesare tutte queste assenze, questo è un valore importante e non solo per oggi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico per arginare i movimenti di Melchiorri che ci avevano creato parecchie difficoltà. Nella seconda frazione abbiamo fatto molto meglio, sfruttando gli spazi concessi e rischiando davvero poco. Siamo stati concreti e cinici, anche se abbiamo sprecato qualche occasione di troppo”.

“I numeri sono oggettivi, nel girone di ritorno abbiamo fatto 26 punti sui 30 a disposizione, segno che questa squadra sta facendo bene e sta crescendo molto. La classifica? Concentriamoci su noi stessi e sul fare più punti possibili da qui alla fine. La distanza dalla Reggiana è ancora significativa, anche se è vero che abbiamo ancora uno scontro diretto da giocare. La cosa più importante è continuare questo percorso di crescita sotto tutti i punti di vista”.