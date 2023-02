Super Entella, Ancona spazzato via

E' un'Entella in grande spolvero quella che oggi schianta l'Ancona 3-0 in trasferta e vola al secondo posto in solitaria sorpassando il Cesena nel girone B di Serie C. La squadra ligure continua il suo 2023 da sogno, in campionato nel nuovo anno non sono ancora arrivate sconfitte.

Ancona-Entella 0-3, i gol e la cronaca

Volpe si presenta in campo con una formazione sorprendente, in attacco non c'è Ramirez ma Meazzi, in difesa spazio a Reali al posto di Pellizzer e a destra Tomaselli prende il posto di Zappella. Mosse che funzionano, soprattutto l'ultima citata perché l'esterno arrivato a gennaio al 16' fa subito centro infilando la porta avversaria su assist di Barlocco, per l'ultimo arrivato in casa Entella è il secondo gol di fila alla sua seconda presenza con la Virtus. Dieci minuti dopo trema De Lucia che vede la conclusione di Moretti scheggiare il palo. I padroni di casa ci riprovano a fine prima frazione con De Santis con una girata di ottima fattura che però si spegne sul fondo.

L'Entella riparte subito forte e dopo appena due minuti dal ritorno in campo spreca con Merkaj, ma al 51' raddoppia grazie a Zamparo che è il più veloce ad avventarsi sulla respinta del portiere dopo un tentativo di un compagno e mette in rete. I chiavaresi a questo punti dilagano, al 55' Barlocco viene steso in area, per l'arbitro è rigore che Merkaj trasforma per il 3-0, dodicesimo gol per l'attaccante della Virtus in campionato.

La gara praticamente finisce qui, l'Entella vince e convince ad Ancona in una gara difficile resa semplice da un inizio di ripresa da grande squadra. Domenica prossima al Comunale arriva la Fiorenzuola.