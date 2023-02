Entella-Montevarchi 3-0, Volpe: "Non è mai facile affrontare queste squadre"

L'Entella cancella subito la sconfitta in semifinale di Coppa Italia con il Vicenza battendo il Montevarchi in campionato. I chiavaresi vincono 3-0 contro l'ultima della classe grazie all'ennesimo gol di Merkaj, alla prima rete con la nuova maglia di Tomaselli e alla firma di Zamparo.

Entella-Montevarchi 3-0, le parole di Volpe

Al termine della gara parla al sito ufficiale della società il tecnico Gennaro Volpe: “Oggi dovevamo dare delle risposte soprattutto a noi stessi dopo la partita di mercoledì. Vicenza ci ha lasciato molto amareggiati, volevamo arrivare in finale. La risposta è arrivata ed è stata importante. Non era scontato, affrontare le squadre che lottano per la salvezza non è mai semplice. La squadra è partita subito forte, l’unica cosa che è mancata è stata un po’ di cattiveria negli ultimi 30 metri, dopo un primo tempo così non puoi tornare negli spogliatoi sullo zero a zero. Dobbiamo diventare più cattivi e finalizzare le occasioni che costruiamo”.

“Arrivavamo da una partita molto dispendiosa, oggi volevo gente fresca, ho schierato l’undici che mi dava più garanzie. La formazione la fa sempre la settimana. Il risultato è stato giusto e meritato”.

“Tutte le partite da qui alla fine sono difficili e importanti, tutti vendono cara la pelle, tutti vogliono fare punti. Ogni domenica vediamo qualche risultato a sorpresa. Stiamo facendo un girone di ritorno importante e i numeri lo dimostrano, continuiamo su questa strada senza fare calcoli”.