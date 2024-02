L'Entella e la prima volta delle formazioni in Braille allo stadio

Entella-Fermana è una di quelle sfide che vale tanto perché i chiavaresi continuano a viaggiare a passo lento e rischiano di finire risucchiati nelle zone calde della classifica, mentre gli avversarsi sono ultimi e per evitare la retrocessione non possono più sbagliare. La sfida avrà grande significato a livello sportivo e non solo.

Entella-Fermana e le formazioni in Braille

La gara entrerà infatti nella storia del calcio per un altro motivo, annunciato direttamente sul sito dell'Entella: "Il calcio può essere uno strumento attraverso cui sensibilizzare e mandare dei messaggi, e così l’Entella, da sempre attenta al mondo del sociale, in sinergia con l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti della sezione di Chiavari, domenica 25 febbraio celebrerà la giornata Nazionale del Braille portando sul campo del Comunale Elisa, ragazza con disabilità visiva di 26 anni.

Prima del fischio d’inizio di Entella-Fermana, per la prima volta in uno stadio italiano, l’undici titolare verrà letto in Braille, proprio da Elisa, a tutti gli spettatori presenti, dando al pubblico una dimostrazione pratica dell’importanza di un metodo di scrittura e lettura preziosissimo per le persone con disabilità visiva. Il Braille, infatti, ha aperto le porte della cultura e ha permesso a tantissime persone cieche e ipovedenti di studiare, di ampliare i propri interessi e le proprie passioni".