L'Entella con il mal di gol anche ad Arezzo

Continua tra "pareggite" e mal di gol il campionato dell'Entella. Il quarto pari di fila arriva ad Arezzo con uno 0-0 che lascia poco spazio allo spettacolo e con i chiavaresi ancora incapace di creare molto e ancora meno di segnare. Con il punto di oggi i liguri restano comunque in zona play off con l'ottavo posto a 31 punti, davanti però scappano tutti con il Pontedera settimo che è già a 37.

Arezzo-Entella 0-0, la cronaca

L'inizio di gara è promettente, dopo appena due minuti Petermann da lontano alza di poco la conclusione sopra la traversa, poi i padroni di casa rispondono con Montini che impegna De Lucia. Premesse che non vengono rispettate perché la sfida si accende solo di contrasti e falli, con quattro ammoniti nei primi 45 minuti e un solo tentativo abbastanza pericoloso da segnalare: un colpo di testa in girata di Montevago che si spegne fuori.

Gallo prova subito a cambiare nella ripresa con l'esordio dell'attaccante Giovannini al posto di Di Mario con Tomaselli che scala a sinistra, e proprio il nuovo entrato si fa subito vedere con un bel diagonale fuori di poco. Al 68' pericolo per l'Entella con De Lucia che vede il palo della sua porta tremare colpito dalla conclusione di Catanese. Da lì in poi qualche cambio e nente da segnalare per gli ultimi minuti senza nessun acuto e l'equilbrio che regna sovrano.

Entella-Arezzo 0-0, gli highlights

Arezzo-Entella 0-0, il tabellino

Arezzo (4-2-3-) Trombini, Donati, Chiosa, Polvani, Montini; Daniani, Catanese; Gaddini (78' Settembrini), Guccione (73' Mawuli), Pattarello; Gucci

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Portanova (85' Granata), Bonini; Zappella, Lipani, Corbari, Petermann (85' Faggi), Di Mario (46' Giovannini); Tomaselli (62' Garattoni), Montevago (62' Santini)

Note: Ammoniti: Guccione, Portanova, Petermann, Di Mario, Mawuli