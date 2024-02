L'Entella si illude, ma pareggia anche ad Olbia

Niente vittoria, anche questa volta. L'Entella pareggia 1-1 con l'Olbia dopo essere passata in vantaggio, ma alla rete di Corbari risponde dieci minuti dopo Cavuoti. E' la sesta gara di fila senza i tre punti per i chiavaresi che salgono al decimo posto.

Olbia-Entella 1-1, la cronaca

Al minuto 8 Zappella prova il destro da fuori area, sfera che si impenna e termina alta sopra la traversa.

Calcio d’angolo dalla sinistra, palla spiovente in area, Bonini devia con la testa ma senza trovare l’angolo, Rinaldi controlla. Minuto 12.

Sviluppo sulla corsia di destra dell’Olbia, servizio rasoterra per Ragatzu che di prima calcia verso la porta, Sadiki fa scudo con il corpo. Minuto 20.

Al 23’ ci prova Manzi con una conclusione aerea, palla sul fondo.

Risposta Olbia con un calcio piazzato del solito Ragatzu, la potenza c’è ma per fortuna dell’Entella manca la precisione.

Ragatzu servito in area sul limite del fuorigioco, rientra e va a calciare col destro, conclusione debole facile preda di De Lucia. 31 minuti sul cronometro.

Al 35’ traversone di Zappella, Tomaselli appoggia per l’inserimento di Corbari, il centrocampista a tu per tu con Rinaldi non riesce a trovare lo specchio.

Arboleda arriva sul fondo e trova al centro Nanni, colpo di testa impreciso che si spegne sul fondo. Minuto 39.

Petermann cerca direttamente la porta da calcio piazzato, niente di fatto in chiusura di primo tempo.

Petermann riceve spalle alla porta fuori area, si gira in un fazzoletto e scarica il sinistro, Rinaldi deve impegnarsi per toglierla dallo specchio. Sono 52 i minuti sul cronometro.

Al 54’ Sadiki stacca al centro dell’area, non riesce a indirizzarla verso lo specchio il numero 23.

Tomaselli al cross, Zappella rimette al centro dalla linea di fondo, Corbari tutto solo davanti a Rinaldi la spinge dentro per il vantaggio biancoceleste. 0-1 al 65’.

Conclusione di Petermann da fuori, Tomaselli devia il tiro del compagno, palla che esce di poco lontano dal palo. Minuto 74.

L’Olbia trovi il pari al 76’, Cavuoti va al tiro, conclusione debole che trova forse una leggera deviazione, De Lucia viene sorpreso e i padroni di casi riacciuffano il risultato. 1-1.

L’Entella prova a vincerla nel finale ma senza creare veri pericoli dalla parte di Rinaldi. Termina in parità Olbia-Entella.