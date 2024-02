L'Entella crolla in casa con la Carrarese

L'Entella si perde contro la Carrarese. La formazione di Gallo va subito in vantaggio ma poi viene rimontata e sconfitta 3-1 dagli ospiti che approfittano anche della superiorità numerica per l'ingenuità di Montevago che si fa espellere ad appena tre minuti dal suo ingresso in campo. Sono così cinque le gare senza successo dei chiavaresi che restano a 31 punti e si vedono superati anche dalla Juventus Next Gen in classifica.

Entella-Carrarese 1-3, la cronaca

E dire che la serata del Comunale inizia con il piede giusto per i padroni di casa. Gallo cambia l'attacco dando spazio a Santini e Giovannini, inoltre conferma la fiducia a Lipani in mediana e il centrocampista ricambia con la rete del vantaggio dopo appena sei minuti battendo Bleve dopo un rimpallo favorevole. Le buone notizie finiscono qui per l'Entella che al 20' si fa riprendere da Della Latta che lasciato libero sul secondo palo spinge in rete il corner calciato da un compagno. La risposta chiavarese prima della fine del tempo è affidata ai tentativi di Bonini e Petermann, entrambi alti di poco.

Nella ripresa la Carrarese opera subito il sorpasso con Panico che batte De Lucia dopo aver approfittato di un errore della difesa di casa. Gallo prova a correre ai ripari cambiando tutto l'attacco al 57', entrano Montevago e Tomaselli ma l'ex Samp al 62' è già sotto la doccia, la sbracciata dopo le trattenute di Illanes valgono il cartellino rosso per l'arbitro. L'Entella perde la bussola e regala anche il gol dell'1-3, Zappella e De Lucia non si capiscono e Finotto appoggia nella porta vuota il tris della Carrarese. E' il secondo errore fatale per i chiavaresi che perdono ed escono dalla zona play off.

Entella-Carrarese 1-3, gli highlights

Sul canale ufficiale Youtube della Lega Pro sarà possibile vedere la sintesi della gara già poco dopo la fine della gara, il video verrà caricato anche in questo articolo

Entella-Carrarese 1-3, il tabellino

Marcatori: 6' Lipani, 20' Della Latta, 51' Schiavi, 70' Finotto

Entella (3-5-2) De Lucia, Bonini, Portanova (64' Vianni), Manzi; Garattoni (78' Granata), Corbari, Petermann (78' Siatounis), Lipani, Zappella; Giovannini (58' Tomaselli), Santini (58' Montevago)

Carrarese (3-4-2-1) Bleve. Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (81' Coppolaro), Della Latta (81' Cerretelli), Schiavi, Cicconi; Panico (81' Giannetti), Belloni (15' Finotto); Capello (73' Capezzi)

Note: ammoniti: Schiavi Espulso: Montevago al 61'