Entella-Carrarese, biglietti in vendita

Sabato alle 20,45 l'Entella torna in campo per provare a centrare la vittoria che manca da quattro partite in cui i chiavaresi hanno accumulato altrettanti pareggi. La sfida sarà di quelle difficili perché al Comunale arriva la lanciatissima Carrarese, quarta in classifica e reduce da due successi consecutivi contro Torres e Olbia. Spira forte il vento del big match su Chiavari e oggi alle 10 si aperta la vendita dei biglietti.

Biglietti Entella-Carrarese, i prezzi e dove acquistarli

L'Entella con una nota sul proprio sito ufficiale ha comunicato modalità di acquisto e prezzi:

A partire da martedì 6 febbraio alle ore 10.00 è possibile acquistare i biglietti d’accesso alla gara online sul nostro sito, all’Entella Point, nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (apertura dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00). I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 19.00 di venerdì 9 febbraio.

Questi i prezzi:

Tribuna d’onore + Hospitality 50 euro

Tribuna Centrale 30

Tribuna semicentrale/laterale 23

Distinti 11

Gradinata Nord – Settore ospiti 11

I biglietti potranno essere acquistati il giorno della gara con una maggiorazione di 3 euro, ci sarà la possibilità anche di avere accesso ai tagliandi ridotti, per tutte le informazioni utili clicca qui.