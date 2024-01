Entella, due giovani salutano

Il calciomercato dell'Entella è particolarmente frizzante, è iniziato con tante uscite, tra cui quelle di Tascone, Zamparo e Lancini, è proseguito con molte entrate, le ultime di ieri di Giovannini e Granata, ultimi di una lunga serie di entrate utile a Gallo per plasmare il suo gruppo dopo avere ereditato quello di Volpe.

Doppia addio in casa Entella

Per far posto alle tante entrate però servono altre uscite e quindi due giovani sono stati inviati in altre squadre per fare esperienza. Ecco i comunicati ufficiali della società ligure: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Fiorenzuola per il trasferimento a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Stefano Reali (Brescia, 1 aprile 2003)", e poi La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Forlì per il trasferimento del calciatore Emanuele Banfi (attaccante 17 maggio 2004). A Emanuele un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura da parte di tutta la Virtus Entella"