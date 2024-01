Entella, ufficiale il doppio colpo di mercato

Continua la campagna acquisti dell'Entella, una delle squadre che si sta muovendo di più in questa sessione di gennaio di mercato. La società ha ufficializzato oggi l'acquisto di due difensore centrali che vanno così ad aggiungersi alla batteria di Gallo che prima di queste trattative poteva contare su Bonini, Parodi, Sadiki e Manzi. Il doppio colpo di è reso necessario dopo le cessioni di Lancini e Kontek che avevano reso la coperta corta in un reparto in cui vanno in campo domenica dopo domenica tra centrali nel 3-5-2 scelto dal tecnico.

Doppio acquisto per l'Entella

Questi i due comunicati rilasciati dall'Entella

La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Gubbio per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Denis Portanova (Napoli, 20 giugno 2001).

La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Foggia per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Garattoni (Cesena, 23 gennaio 1998).