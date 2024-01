Entella, altri due colpi ufficiali per la Virtus

L'Entella non si ferma più e continua nel suo restyling, che se non è rivoluzione poco ci manca. Oggi i chiavaresi hanno annunciato l'arrivo di Antonio Granata, classe 2000, difensore centrale poco impiegato nel Padova in questa stagione e di Romeo Giovannini, un anno in meno rispetto all'altro nuovo acquisto, in arrivo dal Modena.

Queste le prime parole in biancoceleste di Antonio Granata, difensore classe 2000 che andrà a rinforzare la retroguardia di mister Gallo: “Ho voglia di rimettermi in gioco dopo aver trovato poco spazio in questi 6 mesi, Padova è stata un’esperienza positiva in cui ho imparato tanto. L’Entella è una società molto seria, è una bella opportunità per me, c’è un progetto in cui posso crescere, fare bene e mettermi in mostra. Voglio ripagare la fiducia che mi è stata data. Sono molto felice di questa scelta.

Mi piace giocare uomo contro uomo anche perché sono dotato di buona velocità. Sono un giocatore che cerca sempre la sintonia con i compagni di reparto. Da parte mia non mancherà mai impegno e dedizione al lavoro. Sono carico ed entusiasta di iniziare questo percorso”.