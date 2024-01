Entella fermata dalla Vis Pesaro

L'Entella rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria e centra il terzo pareggio di fila con l'1-1 con la Vis Pesaro. Rimane però il rammarico per i liguri che sono passati in vantaggio nella ripresa e sono stati ripresi nel finale dagli ospiti. Il punto serve comunque alla Virtus per rimanere all'ottavo posto e quindi in zona play off.

Ospiti che si fanno vedere al 2’ minuto, Di Paola prende la mira dal limite, conclusione a giro che termina sul fondo.

Doppia risposta dall’altra parte con Tomaselli, Zappella dal fondo scarica per il cross di Corbari, il 7 biancoceleste prova la conclusione prima con il destro trovando una respinta, poi di testa impegnando Neri a mano aperta. Minuto 6.

Minuto 14, Petermann da corner trova Portanova tutto solo al centro dell’area, manca l’impatto ideale con il pallone il neo arrivato in casa biancoceleste. Ottima occasione per i padroni di casa.

Sul ribaltamento di fronte Rossetti da fuori impegna De Lucia.

Petermann recupera sulla trequarti e si lancia verso Neri, straordinaria risposta dell’estremo difensore ospite sul sinistro ravvicinato del 25. Il calcio d’angolo porta alla conclusione mancina di Manzi che si alza sopra la traversa. Minuto 18.

Ancora Zappella molto attivo sulla corsia destro, palla al centro per il taglio sul primo palo di Montevago, stop così così e conclusione che si spegne sull’esterno della rete. Minuto 24-.

Di Paola direttamente da calcio piazzato 3 metri fuori l’area, De Lucia non si fa trovare impreparato e smanaccia in calcio d’angolo. 33 minuti sul cronometro.

Petermann di testa trova Tomaselli al limite, stop e conclusione al volo per il vantaggio biancoceleste. Potenza e precisione, Entella avanti al 40’.

Subito aggressivi i biancocelesti al rientro in campo, al 47’ uno schema da calcio piazzato libera Zappella al cross, Lipani dal limite se l’aggiusta e va a calciare, sfera che termina di poco a lato.

Karlsson stacca al centro di testa, De Lucia in allungo la toglie dallo specchio. Minuto 51.

In pressione costante in avanti la squadra di mister Gallo, i biancocelesti arrivano al tiro due volte con Lipani e una con Di Mario ma senza riuscire a impensierire Neri.

Al 75’ il solito Di Paola da calcio piazzato prova a sorprendere De Lucia, non semplice ma efficace la risposta del portiere biancoceleste.

Al minuto 87 trova il pari la Vis Pesaro, De Lucia respinge un tiro da fuori di Nicastro, Mamona arriva sulla respinta e trova al centro Karlsson che insacca per il pareggio ospite.

I biancocelesti ci provano nel finale ma senza creare pericoli, termina in parità la gara del Comunale.

Gli Highlights di Entella-Vis Pesaro