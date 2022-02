Entella, ecco il calendario dei playoff

L'Entella via veloce in campionato, il netto successo contro il Siena ha lanciato i chiavaresi sempre più al quarto posto e il terzo è solo a due passi di distanza. Il Cesena è nel mirino grazie ad una rimonta da favola, a inizio campionato infatti la Virtus sembrava essersi impantanata in una crisi difficile da superare. Volpe e il gruppo però sono riusciti ad uscirne e con il vento in poppa, i playoff sono sempre più vicini e oggi la Lega Pro ha stilato il calendario delle sfide della seconda parte di stagione. Ecco il dettaglio:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica

Domenica 1 Maggio

2° Turno – Gara unica

Mercoledì 4 Maggio

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di andata

Domenica 8 Maggio

1° Turno – Gara di ritorno

Giovedì 12 Maggio

2° Turno – Gara di andata

Martedì 17 Maggio

2° Turno – Gara di ritorno

Sabato 21 Maggio

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di andata

Mercoledì 25 Maggio

Semifinali – Gara di ritorno

Domenica 29 Maggio

Finale – Gara d’andata

Domenica 5 Giugno

Finale – Gara di ritorno

Domenica 12 Giugno