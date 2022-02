Pescara-Entella 0-0: finisce a reti bianche lo scontro playoff

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Mantiene l’imbattibilità e lo fa su un campo difficile contro una diretta concorrente per i playoff promozione. Lo 0-0 di questa sera a Pescara dell’Entella è un risultato importante ottenuto lottando, subendo in alcuni frangenti gli avversari, soprattutto a inizio gara, e con un piccolo rimpianto per la grossa occasione fallita sul finire della prima frazione.

L’inizio della gara è tutto per i padroni di casa che già al 12’ hanno una grande occasione con Pontisso ma Borra viene salvato dal palo. Passano cinque minuti ed è Clemenza a rendersi peericoloso, poi è Rauti a mettere a lato da buona posizione. L’Entella si scuote dopo la mezz’ora e nel finale ha due buone occasioni, la prima con Schenetti, entrato al posto di Morosini infortunato, ma il suo tiro è debole, e la seconda, decisamente più importante a pochi secondi dal duplice fischio: Schenetti ci prova questa volta con più convinzione, ma Sorrentino è bravo dire di “no”, sulla ribattuta si fionda Lescano che però spara fuori da ottima posizione.

Nella ripresa la girandola di cambi abbassa i ritmi, a rendersi pericoloso è il Pescara soprattutto nella parte centrale della frazione. Tra il 69’ e il 71’ Borra ferma prima Ferrari e poi respinge il tiro di Pontisso. A un minuto dal termine la palla del vantaggio capita sulla testa di D'Ursi, ma il portiere dell'Entella si fa ancora una volta trovare pronto. Finisce così, senza ulteriori scossoni, un match equilibrato in cui i chiavaresi portano viia un punto su un campo difficile e mantengono la terza posizione. Il 2022 resta un anno fino ad ora da incorniciare con quattro vittorie, una sconfitta con la capolista Modena, e il pari di oggi che vale più di un semplice punto.