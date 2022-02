Entella-Siena 3-1: Schenetti show, chiavaresi straripanti

Trenta minuti bastano all’Entellla per battere il Siena e restare al quarto posto, anzi i chiavaresi allungano sul Pescara, ora a meno cinque, e restano in scia al Cesena. Missione compiuta per la squadra di Volpe che è alla quarta vittoria in cinque partite e vola letteralmente sulle ali di un entusiasmo dirompente dovuto ad un 2022 da favola con una sola sconfitta, molto contestata per la direzione arbitrale, contro la capolista Modena.

La gara di oggi contro un Siena in crescita nascondeva tante insidie, tutte spazzate via nella prima mezz’ora da una partenza lanciatissima. All’11’ i padroni di casa sono già davanti grazie a Schenetti e al suo tiro che fulmina Lanni. Il dominio continua e a salire in cattedra è bomber Magrassi che al 14’ calcia troppo centrale e al 30’ centra il bersaglio grosso con un tap in dopo il grande intervento di Lanni su Merkaj. Lo show non è ancora finito e al 37’ Schenetti trova il tris di testa su assist di Coppolaro. Il dominio si interrompe al 43’ con Guberti che trasforma il rigore assegnato per fallo di Coppolaro su Ardemagni.

Nella ripresa l’Entella naviga a vista verso la vittoria con Magrassi che cerca di aiumentare il proprio bottino di gol, arrivato a 10 questa sera, ma Lanini lo ferma in un paio di occasioni. Nel finale anche Merkaj cerca la gioia personale ma il suo tiro viene deviato in angolo. Nessun altro gol sul tabellino, ma l'Entella aveva già fatto ampiamente il suo dovere, giovedì si torna di nuovo in campo in questo lungo tour de force, avversaio di turno sarà la Lucchese.