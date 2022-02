Entellla, Volpe dopo il Siena: "Prestazione di altissimo livello"

Tre gol in trenta minuti e l'Entella regola il Siena restando quarta in classifica e allungando a quattri partite la striscia positiva. Il dominio dei padroni di casa è netto con Schenetti, due volte, e Magrassi a mettere alle corde l'avversario capace di rispondere solo con il rigore, dubbio, trasformato da Guberti.

Al termine della gara è raggiante il tecnico dei liguri Volpe: "Siamo molto contenti e soddisfatti di una prestazione di altissimo livello, abbiamo messo in campo carattere e voglia, volevamo vincerla a tutti i costi, devo fare i complimenti davveto a tutti".

L'analisi della gara è netta da parte del mister: "Il primo tempo è stata eccezionale in tutte le zone del campo, avevamo preparato così la gara e forse meritavamo anche qualche gol in più. Poi è arrivato il rigore, discutibile ma su cui non mi voglio soffermare che poteva riaprire una gara che era completamente chiusa. La ripresa è stata più equilibrata ma abbiamo comunque pressato e annullato tutte le loro fonti di gioco, forse potevamo sfruttare meglio le ripartenza ma non posso chiedere di più a questi ragazzi. Oggi ho avuto l'ennesima dimostrazione che posso contare su tutti, ho cambiato quattro o cinque giocatori e le sirposte sono state ottiime, il gruppo è sano e unito".