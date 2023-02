Eccellenza, il Busalla ferma la Lavagnese: vincono Sestrese e Rapallo

L'Albenga si ferma al cospetto di un'ottima Voltrese che ieri ha bloccato la capolista sul 2-2, ma dietro non ne approfitta la Lavagnese seconda che non va oltre il pareggio 2-2 con il Busalla, punto importantissimo per i valligiani in ottica salvezza. I bianconeri vengono così affiancati al secondo posto dalla Cairese corsara oggi sil campo della Genova Calcio battuta 3-2. Al terzo posto ci sono ancora Campomorone Sant'Olcese e Forza e Coraggio che vivono però una domenica diversa l'una dall'altra, i primi pareggiano 1-1 con l'Arezano i secondi crollano sotto i colpi del Taggia.

Nelle parti basse della classifica fondamentale successo del Rapallo 2-0 contro il Baiardo, i ruentini scavalcano il Finale ed escono dalla zona retrocessione diretta. Tre punti importanti per la Sestrese che batte il Canaletto, sempre ultimo, 3-2.

I risultati di oggi di Eccellenza

Athletic Albaro-Imperia 0-1

Busalla-Lavagnese 2-2

Campomorone San'Olcese-Arenzano 1-1

Genoa Calcio-Cairese 2-3

Rapallo-Baiardo 2-0

Rivasamba-Finale 1-0

Sestrese-Canaletto 3-2

Taggia-Forza e Coraggio 3-0

Voltrese-Albenga 2-2 (giocata ieri)