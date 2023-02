Sestri Levante avanti tutta, con l'Asti arriva la terza vittoria di fila

La capolista è tornata a correre e adesso non di ferma più. Il Sestri Levante batte l'Asti 2-0 in una gara ricca di insidie alla vigilia spazzate via dall'ottima prova dei rossoblu che volano a più sette nella classifica del girone A di Serie D sulla Sanremese fermata ieri sul pari dal Borgosesia.

Sestri Levante-Asti 2-0, cronaca e gol

Barilari recupera Candiano e lo getta nella mischia fin dal primo minuto. I padroni di casa partono subito forte e già nel primo quarto d'ora confezionano un'ottima occasione con Marquez che di testa che impegna severamente Bruscolin. L'Asti prova a farsi vedere solo una volta nel primo tempo ma la difesa di casa è attenta. I corsari accelerano nel finale e trovano il gol del vantaggio al 44' con Cominetti che fulmina l'estremo difensore ospite con un gran diagonale.

Cinque minuti più tardi è il portiere di casa Anacoura a prendersi le luci della ribalta. L'arbirto assegna un rigore all'Asti, sul dischetto si presenta Cozzari ma il numero uno dei liguri respinge. Gol sbagliato, gol subito è la classica regola del calcio che si conferma anche al Sivori perché passano solo tre minuti e Cominetti raddoppia con un altro gran tiro di destro. La gara è in ghiaccio per la capolista che ora si diverte e va vicino al tris prima con Parlanti e poi ancora con Cominetti che però non inquadrano la porta in una prima occasione e nella seconda colpisce il palo esterno.

Non c'è per molto tempo per festeggiare, la Serie D tornerà infatti in campo già martedì con il turno infrasettimanale in cui il Sestri Levante se a vedrà con la Castellanzese in trasferta mentre la Sanremese giocherà in casa dell'Asti.