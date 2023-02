Il Ligorna non va oltre al pari con il Pont Donnaz

Il Ligorna si ferma in casa contro il Pont Donnaz. I genovesi pareggiano 0-0 non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica, gli ospiti infatti già al 24' rimangono in dieci ma resistono e nel finale vengono salvati anche dal palo. La squadra di Roselli resta comunque terza in classifica, ma viene agganciata in gradutaoria dal Vado.

Ligorna-Pont Donnaz 0-0, la cronaca

La sfida inizia e sono gli ospiti a partire meglio con alcune incursioni pericolose su cui la difesa del Ligorna però non capitola. I padroni di casa però riescono a salire di colpi con il passare dei minuti e al 22' ci provano con Gulli ma il suo colpo di testa finisce alto. Al 24' la possibile svolta della gara con Ferrando che si prende il secondo giallo della sua gara e lascia il Pont Donnaz in dieci uomini con più di un'ora ancora da giocare. Il Ligorna prova subito ad approfittarne con due conclusioni di Di Masi su cui il portiere però è attento.

Nella ripresa è ancora Ligorna con due occasioni in apertura ma prima Botta e poi Donaggio che non riescono a inquadrare la porta per poco. I padroni di casa ci provano fino all'ultimo ma non riescono a trovare il gol vittoria, nel finale ancora Di Masi tenta il colpo grosso da calcio di punizione ma ancora una volta non riesce a trovare il bersaglio grosso. La grande occasione arriva proprio al 90' con Scannapieco che colpisce il palo.

Il Ligorna cercherà di tornare alla vittoria già mercoledì nel turno infrasettimanale contro il giovane Casale.