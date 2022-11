Eccellenza: impresa Genova Calcio, festival del gol in Albaro-Rivasamba

Anche la Cairese va ko e per l'Albenga la strada verso la promozione diretta diventa sempre più in discesa- La capolista vince la decima parita su dieci e questa ha valore doppia perché il 3-1 arriva contro la Cairese seconda in classifica, una dele ultime possibilità di tenere aperta la corsa al primo posto. Niente da fare incece e così l'Albenga è a quota 30, la Cairese è seconda a 19 e l'Imperia è terza a diciassette tallonata dalla Genova Calcio che vince lo scontro diretto 1-0 e vola in quarta posizione insieme ad Arenzano, che gioca alle 18,30, e il Campomorone che continua la risalita con il successo sulla Sestrese 1-0.

Nelle altre gare gol e divertimento tra Albaro e Rivasamba, gara che termina 4-3, successo largo e importante pern il Baiardo, 3-1 sul Taggia e seconda vittoria in fila per mister Ruvo sulla panchina della Lavagnese. Di seguito tutti i risultati.

Albenga-Cairese 3-1

Baiardo-Taggia 3-1

Athletic Albaro-Rivasamba 4-3

Canaletto-Lavagnese 0-2

Sestrese-Campomorone 0-1

Finale-Busalla 1-2

Imperia-Genova Calcio 0-1

Rapallo Ruentes-Voltrese 4-2

Arenzano-Forza e Coraggio (h.18.30)