Playoff Eccellenza: arriva la prima vittoria per la Genova Calcio

Nella giornata più pazza dei playoff promozione in Eccellenza, torna in gioco anche la Genova Calcio che fino a ieri era ultima in classifica e senza vittorie. La domenica di oggi vede tutte le prime delle classi frenare rimettendo in discussione tutto e accorciando la classifica ora le dieci squadre sono comprese tra 8 e 3 punti.

Genova Calcio-Albenga 2-0: la cronaca del match

Come detto domenica di festa per la Genova Calcio che batte l'Albenga 2-0 e aggancia proprio gli avversari a quota quattro, insieme al Canaletto Sepor. I biancorossi si impongono con un gol per tempo, al 17' Ilardo lancia lungo per Parodi che addomestica il pallone, scarta il portiere e insacca senza nessun problema. E'l'inzio della giornata di gloria del giocatore della Genova Calcio che all'85' chiude i conti di un match che nel finae rischiava di complicarsi. Questa volta è Lupi il compagno ad innescarlo e Parodi mette il pallone in rete con un tiro potente che tocca la traversa e si infila alle spalle del portiere avversario.

E' 2-0 e prima vittoria per la Genova Calcio che così riaggancia il treno che può portare alla promozione in Serie D. La prossima sfida sarà però molto difficile, i genovesi andranno al Macera per affrontare il Rapallo Rivarolese che oggi con il nuovo allenatore Podestà a travolto il Finale 3-0 a domicilio. L'Albenga invece affronterà il Canaletto Sepor.