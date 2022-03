Roselli dopo lo 0-0 tra Imperia e Ligorna: "Quota salvezza? Non saprei, dobbiamo stare attenti"

L'Entella pareggia 0-0 in casa del'Imperia e continua a restare nella parte sinistra della classifica. Sono quaranta i punti dei genovesi, a meno quattro dal sogno playoff e a più sei sui playout. La classifica è corta ma dopo le vittorie con Varese e Borgosesia e questo pareggio la strada verso la salvezza sembra in discesa ma mister Roselli non vuole abbassare la tensione "Per me non cambia nulla. Credo che sia un’annata veramente particolare. Andando avanti di questo passo non so onestamente a quanti punti sarà la quota salvezza. Siamo tutti in gioco e bisogna stare attenti. Cosa che sapevamo già. Per fortuna possiamo permetterci di stare attenti con qualche punto in più"

La parole di Roselli dopo Imperia-Ligorna 0-0

Sulla sfida di oggi l'allenatore spiega: "È stata una partita sporca, diversa dalle altre che abbiamo disputato nell’ultimo periodo. Il manto erboso ha penalizzato un pochino entrambe le squadre. Loro sono una squadra maschia che non dà mai profondità. Possiamo dire che sia stata una buona partita da parte di entrambe le squadre. Loro hanno avuto una grande occasione nel finale sulla quale Atzori è stato bravissimo, noi invece una grande occasione all’inizio".