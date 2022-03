Serie A femminile, festa Sampdoria: battuto il Napoli e salvezza conquistata

La Sampdoria Woman giocherà anche l'anno prossimo serie A. Le blucerchiate battono il Napoli 1-0 al Garrone e conquistano la salvezza matematica con quattro giornate di anticipo, un bel traguardo raggiunto alla prima esperienza di sempre nel massimo campionato in rosa.

Serie A femminile: la cronaca di Sampdoria-Napoli 1-0

La posta in gioco è alta a Bogliasco, ma le ragazze di Cincotta non tremano anzi entrano in campo per provare subito a blindare il proprio obiettivo. L'inizio di partita è arrembante ci provano nel giro di cinque minuti Tarenzi, Rincon e Conc e poi alla fine la difesa del Napoli cede. E'il 9': guizzo di Tarenzi, Baldi respinge e Spinelli è la più veloce a gettarsi sul pallone e spingerlo in rete. Il monologo blucerchiato continua ed è il portiere avversario a prendersi la scena nella seconda metà di tempo con due ottimi interventi su Rincon e Tarenzi.

Nella ripresa il Napoli prova a cambiare l'inerzia della gara ma Jaimes sbatte sul muro eretto da Tampieri, ma la Samp risponde subito con Spinelli che con un altro tap-in va vicina alla doppietta. La sfida si avvia verso la fine, le azzurre non mollano e ci vuole ancora super Tampieri a fermare il contropiede di Jaimes. Finisce così 0-1, la Sampdoria Women fa festa, anche l'anno prossimo sarà Serie A.

Il tabellino di Sampdoria-Napoli

Sampdoria-Napoli 1-0

Reti: p.t. 9′ Spinelli.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Rizza, Pisani, Spinelli, Giordano; ?on?, Fallico, Seghir (24′ s.t. Auvinen); Rincón (40′ p.t. Battelani); Tarenzi, Martínez (24′ s.t. Martinovic).

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Bargi, Helmvall, Bursi, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Napoli Femminile (4-3-1-2): Baldi; Erzeb, Golob (45′ s.t. Berti), Awona, Abrahamsson; Severini (1′ s.t. Errico), Tui, Mauri; Toniolo (23′ s.t. Di Marino); Pinna (23′ s.t. Goldoni), Acuti (1′ s.t. Jaimes).

A disposizione: Aguirre Gutierrez, Garnier, Colombo, Corrado.

Allenatore: Domenichetti.

Arbitro: Costanza di Agrigento.