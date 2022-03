Imperia-Ligorna, poche emozioni e niente gol

Un punto a testa e forse alla fine tutti felici così. Imperia e Ligorna non si fanno male e a dirla tutta non regalano nemmeno troppe emozioni fermandosi sullo 0-0. In classifica i padroni di casa restano terzulimi ma prendono un altro punto di vantaggio sulla Lavagnese penultima e sono sempre più vicini ad un posto nei playout. I genovesi, dopo le vittorie su Varese e Borgosesia piazzano il terzo risultato utile consecutivo che li mantiene all'ottavo posto più vicini ai playoff (quattro punti) che ai playout (sei punti).

La cronaca di Imperia-Ligorna 0-0

Come detto non ci sono state molte emozioni, l'Imperia ci prova prima con Coppola e poi con Giglio ma entrambi non mettono paura ad Atzori. Al 40' arriva invece la risposta del Ligorna con Cericola che approfitta della sponda di Gomes ma la sua conclusione trova pronto Virga. Nella ripresa non cambia la musica, poche le occasioni, la prima al 54' con Petti ma Atzori controlla il pallone alto sulla traversa. Poco dopo viene espulso per proteste il mister di casa Soda, mentra nel finale arriva forse l'unica vera emozione della partita. Azione personale di Cassata, Coppola tira a botta sicura ma Atzori si supera e con un mezzo miracolo salva i suoi e blinda lo 0-0.

Il tabellino di Imperia-Ligorna 0-0

IMPERIA 0 – LIGORNA 0

Ammoniti: 59′ Petti, 61′ Cassata

Espulsi: 62′ Soda (all.)

Imperia: Bova, Fazio (92′ Losasso), Petti, Montanari (89′ Castaldo), Deiana, Virga, Giglio, Colantonio, Coppola, Cassata, Cappelluzzo (69′ Rosati). A disposizione: Caruso, Morchio, Canovi, Castaldo, Losasso, Minasso, Rosati, Carletti, Cefariello. Allenatore: Soda.

Ligorna: Atzori, Garbarino Cipolletta, Scannapieco, Lipani, Calcagno, Bacigalupo (60′ Botta), Placido (69′ Casanova), Silvestri, Cericola, Gomes (65′ Donaggio). A disposizione: Colleoni, Botta, Raja, Garbarino L., Donaggio, Gerbino, Salvini, Casanova, Bacherotti. Allenatore: Roselli.

Arbitro: Mauro Gangi

Assistenti: Filippo Pignatelli e Roberto Meraviglia