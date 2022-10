Eccellenza, nona giornata: spicca Genova Calcio-Arenzano

Squadra in casa

La domanda che tutti si pongono è se l’Albenga continuerà la striscia positiva o se qualcuno riuscirà a fermarla. La capolista ha vinto otto gare su otto, è ovviamente prima in classifica e ha già sei punti di vantaggio sulla Cairese seconda. Il prossimo impegno sarà contro il Taggia, penultimo della classe.

Difficile quindi pensare ad un intoppo nella corsa dell’Albenga ma le altre sono obbligate a non mollare la presa. Così la Cairese non potrà sbagliare contro il Forza e Coraggio e l’Imperia, terz,o dovrà cercare di fare punti sul difficile campo del Campomorone Sant’Olcese. Match importante anche quello tra Genova Calcio e Arenzano, quarte e quinte in graduatoria con 13 e 12 punti. Di seguito il quadro con tutte le gare del prossimo turno di Eccellenza:

Busalla-Rapallo Ruentes

Campomorone Sant’Olcese-Imperia

Sestrese-Athletic Albaro

Forza e Coraggio-Cairese

Genova Calcio-Arenzano

Lavagnese-Finale

Taggia-Albenga

Voltrese-Baiardo

Rivasamba-Canaletto