Eccellenza, i risultati: Busalla, Campomorone e Baiardo ok

L'Albenga continua ad essere imbattibile, settima giornata e settima vittoria di fila oggi 3-1 sul campo del Rivasamba che vale 21 punti e il primato in classifica con ben sei lunghezze di vantaggio sulla Cairese, oggi vincente. Al terzo posto vola l'Imperia che batte il Rapallo Ruentes a domicilio 2-1. Resiste subito dietro l'Arenzano dopo lo 0-0 con la Voltrese, pareggio anche per la Genova Calcio 1-1 con il Finale che vale il quinto posto insieme al Forza e Coraggio.

Tre punti importanti con l'1-0 sul Canaletto per il Campomorone Sant'Olcese che risale la classifica e arriva a quota 10 punti. Non ingrana la Lavagnese bloccata sul 3-3 dal Forza e Coraggio. Tre punti anche per il Baiardo, 3-1 sulla Sestrese e per il Busalla, 2-1 sull'Athletic Albaro, risultati che valgono l'uscita dalla zona playout.

I risultati

Busalla-Athletic Albaro 2-1

Campomorone Sant'Olcese Canaletto 1-0

Sestrese-Baiardo 1-3

Genova Calcio-Finale 1-1

Lavagnese-Forza e Coraggio 3-3

Rapallo Ruentes-Imperia 1-2

Rivasamba-Albenga 1-3

Taggia-Cairese 0-1

Voltrese-Arenzano 0-0