Eccellenza, il programma dell'ultima giornata

Novanta minuti da giocare in Eccellenza e gli unici verdetti mancanti sono quelli relativi ai playout dove a scontrarsi sono sestultima e terzultima e quartultima e quintultima solo se tra le due formazioni non ci sono sette e o più punti di differenza al termine della stagione regolare. La classifica a oggi dice Taggia 38 punti, Voltrese 36, Rapallo Ruentes 32 e Sestrese 29, non ci sono molti calcoli da fare, la Sestrese deve vincere e sperare nella caduta del Taggia per partecipare alle sfide salvezza altrimenti sarà retrocessione diretta. Più semplice il compito del Rapallo Ruentes che dovrà conquistare un punto per poi avere la certezza di affrontare una tra Voltrese e Taggia ai playout, va detto che i bianconeri potrebbero anche perdere e far comunque scattare la seconda parte di stagione.

Per il resto tutto deciso con l'Albenga che ha già festeggiato l'approdo in Serie D mentre la Lavagnese, seconda, parteciperà agli spareggi nazionali per la promozione. Già retrocesse infine Canaletto e Finale.

Le partite dell'ultima giornata di Eccellenza

Baiardo-Albenga

Athletic Albaro-Cairese

Camporone Sant'Olcese-Taggia

Canaletto Sepor-Arenzano

Sestrese-Lavagnese

Imperia-Finale

Rapallo Ruentes-Forza e Coraggio

Rivasamba-Busalla

Voltrese-Genova Calcio