Risultati Eccellenza, vincono Lavagnese, Arenzano e Busalla

Albenga in D, Lavagnese ai playoff nazionali, come già deciso la settimane scorsa, e Baiardo che oggi è matematicamente salvo senza passare dai playout. Gli ultimi verdetti del campionato di Eccellenza arrivano oggi, alla penultima giornata con il Baiardo che festeggia nonostante la sconfitta 3-1 con l'Arenzano, la vittoria del Taggia contro la Voltrese porta comunque a quattro i punti di vantaggio sulla zona calda.

Nella altre sfide scoppiettanti pareggi 3-3 in Albenga-Imperia e Genova Calcio-Rivasamba, successi straripanti per la Lavagnese, 4-1 sul Campomorone, del Busalla 3-0 sul Canaletto e 3-1 del Forza e Coraggio sulla Sestrese. A chiudere il quadro di giornata i pareggi 2-2 in Finale-Athletic Albaro e Cairese-Rapallo Ruentes. Questi i risultati:

Albenga-Imperia 3-3

Arenzano-Baiardo 3-1

Busalla-Canaletto 3-0

Cairese-Rapallo 2-2

Finale-Athletic Albaro 2-2

Forza e Coraggio-Sestrese 3-1

Genova Calcio-Rivasamba 3-3

Lavagnese-Campomorone Sant'Olcese 4-1

Taggia-Voltrese 1-0