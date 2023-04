Eccellenza, Albenga in D: vincono Baiardo, Lavagnese e Genova Calcio

Novanta minuti di verdetti in Eccellenza con l'Albenga che si regala la promozione in Serie D con il successo 2-1 sull'Arenzano in trasferta. Secondo posto matematico per la Lavagnese che batte 2-0 l'Atheltic Albaro e vola agli spareggi nazionali. Successo molto importante per il Baiardo 2-1 con la Cairese che vale una bella fetta di salvezza anche perché la Voltrese perde 3-1 con il Busalla e scivola verso i playout. Sempre nella parte bassa della classifica il Rapallo batte 3-0 il Taggia e sorpassa la Sestrese, sconfitta oggi in casa 4-1 dalla Genova Calcio

I risultati di oggi in Eccellenza

Baiardo-Cairese 2-1

Arenzano-Albenga 1-2

Athletic Albaro Lavagnese 0-2

Campomorone Sant'Olcese 3-1

Canaletto-Finale 0-0

Sestrese-Genova Calcio 1-4

Imperia-Forza e Coraggio 3-3

Rapallo-Taggia 3-0

Voltrese-Busalla 1-3