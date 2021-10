Il Busalla cade in casa contro il Canaletto

Sconfitta in casa per il Busalla contro il Canaletto, i biancoblu sono nel gruppo delle penultime in Eccellenza.

Niente da fare per il Busalla che si arrende al Canaletto per 2-0 nella quinta giornata del campionato di Ecccellenza, girone B. La squadra elll’entroterra genovese resta così ferma a quattro punti a più tre sulla Sestrese fanalino di coda.

Succede tutto o quasi nel primo tempo con gli spezzini che riescono a trovare il doppio vantaggio già nella prima frazione con Marte Rosario al 15’ e poi con Da Pozzo al 29’. La gara praticamente finisce lì, il Busalla non riesce a reagire anche perché al sedicesimo delle ripresa resta in dieci per l’espulsione di Lo Gioco. Gli ospiti collezionano occasioni da gol e centrano anche una clamorosa traversa che nega il tris. Nel finale l’espulsione di De Padrone serve solamente a riportare l’equilibrio nel numero dei giocatori in campo. Il Canaletto vince e supera la Fezzzanese in classifica portandosi al quinto posto dellla graduatoria con sette punti a solo tre lunghezze dalla vetta.

Il tabellino di Busalla-Canaletto

Busalla Calcio Canaletto 0-2

Marcatori: 15’ Marte Rosario, 29’ Da Pozzo

Busalla: Montaldo, Gottingi, Piccardo, Piemontese, Ferrando, Zunino, Lo Gioco, Siani (18′ st.Ottoboni), Repetto, Boggiano ( 28′ st. Erroi), Minutoli

Canaletto: Raffo, Del Padrone, Ferri, Martinelli G., Valentini, Campagni F. (43’ st Scarletti), Da Pozzo (38’ st.Joly), Ambrosini, Maggiari, Poli, Marte (18’ st.Biloni)

Note: 16 st. espulso Lo Gioco; 46’ st espulso Del Padrone