Molasanna Boero, la prima gioia della stagione arriva con la Fezzanese

Il Molassana si rialza vincendo la sfida contro la Fezzanese valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza.

Una reazione d’orgoglio su un campo difficile per tutti ed è così che anche il Molassana Boero cancella lo 0 dalla casella vittorie nel girone B dell'Eccellenza. Oggi pomeriggio i rossoblu genovesi hanno battuto la Fezzanese 1-0 abbandondano l’ultimo posto in classifica grazie ai 4 punti conquistati fino ad oggi.

La gara ha corso per quasi tutti i novanta minuti sul filo dell’equilibrio con i genovesi a battagliare su tutti i palloni e a trovare il gol a fino primo tempo, precisamente al 42’ con Menini. La Fezzanese ci ha provato fino all'ultimo, ma recrimina per le troppe occasioni fallite dai giocatori di Turi.

Per il Molassana può essere la gara della svolta e la festa sul pullman al ritorno, con selfie postato sui social, evidenzia tutta la gioia della squadra che domenica prossima affronterà la Sestrese, ultima della classe.

Il tabellino di Fezzanese-Molassana

Fezzanese-Molassana 0-1

Marcatori: 42’ Menini

Fezzanese: Mariani, Selimi (10' st. Gavini) Di Vittorio, Del Vigo (37' st. Smecca), Zavatto, Gamberucci , Dell'Amico (11' st. Grasselli), Cerchi (11' st. Brizzi), Frolla, Papi, Maglione (20' st. Tivegna). All. Turi (in tribuna per squalifica).

Molassana: Carlucci, Oliva, Di Pietro, Giansoldati (27' Farina), Rapetti, Luciani, Grosso (41' st. Lucignano), Buffo (17' st. Siri), Biancato (46' st. Rossi), Eranio, Menini (36' st. Drago). All. Pandiscia.

Arbitro: Mazzoni di Chiavari

Assistenti: Nista e Angelotti entrambi della Spezia