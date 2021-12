Eccellenza, girone A: pokerissimo Arenzano e la Genova Calcio vola

L’Arenzano schiaccia l’Ospedaletti in una gara fondamentale in ottica playout. I rossoneri vincono 5-0 con un Galleri scatenato e capace di segnare due ret nei primi venti minuti. Nella ripresa arrivano le altre tre reti di Damonte, Fossati e Minardi a completare la festa. Ora l’Arenzano è a quota 14 punti, a meno sei dalla salvezza diretta, difficile da raggiungere ma in linea con l’obiettivo playout di inizio stagione visto che la squadra è stata ripescata dalla Promozione.

Genova Calcio corsara a Ventimiglia

Domenica da incorniciare anche per la Genova Calcio che batte 3-2 il Ventimiglia a domicilio e, in attesa del risultato della Cairese, è terza in classifica, a meno due dalla vetta. I genovesi vincono la gara più importante dell’anno con la doppietta di Parodi nel primo tempo a mettere la partita sui binari giusti. Nella ripresa Eugeni accorcia le distanze, Cappanelli allunga ancora mentre Allegro a cinque minuti dal termine infila in rete un pallone ininfluente per iil risultato finale.

In testa al girone A di Eccellenza cadono a sopresa l’Albenga 2-1 contro il Pietra Ligure, gol di Matella, Alfano e Carballo, e Taggia sconfitto 1-0 dal Varazze (rete di Tracanno). Le prime due della classe non perdono posizioni per il momento ma vedono avvicinarsi tutte le altre concorrenti.