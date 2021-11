Arenzano da sogno, poker alla capolista Taggia

Il pareggio di domenica scorsa contro l’Alassio aveva lasciato un po’ di amaro in bocca, ma forse ha dato anche la carica all’Arenzano per regalarsi la domenica più dolce. I rossoneri battono 4-1 la prima in classifica nel girone A di Eccelllenza, il Taggia, che resta comuunque al primo posto con i suoi 22 punti, e salgono a quota 11 ben agganciati al treno delle squadre che lotta per evitare i play out traguardo ora distante sei punti.

Arenzano-Taggia 4-1 la cronaca del match

E dire che, come da pronostico, la gara si era incanalata subito verso i binari degli ospiti in vantaggio al 26' con Ravancoli che segna dopo la punizione di Gambacorta. L’Arenzano però non vuole abbassare i guantoni, anzi combatte con ancora più foga e quattro minuti dopo trova il pari con Baroni che approfitta di un errore della difesa ospite per segnare l’1-1. La sfuriata dei padroni di casa non è ancora finita: al 32’ Galleri colpisce il palo, ma tre minuti più tardi aggiusta la mira e su invito di Damonte segna.

Nella ripresa il Taggia prova a rimettersi in careggiata, ma dopo appena cinque minuti dal rientro in campo inizia lo show di Mancini che al 50’ fa 3-1 in contropeide. Passano altri cinque giri di lancette e il giocatore dell’Arenzano, imbeccato da Fossati, firma il poker. L’Arenzano fa festa, una vittoria così è un sogno e può caricare ancora di più per il futuro, il prossimo impegno sarà contro il Pietra Ligure, a quota 14 in classifica.