Coppa Italia Serie C, sorteggiato sfortunato per l'Entella

L'Entella dopo la sconfitta con il Rimini mette nel mirino la Carrarese, prossimo avversario in campionato e non solo. La società in fatti con una nota ha sveltao l'avversario del primo turno della Coppa Italia di Serie C dei chiavaresi: "L’Entella affronterà al Comunale in gara secca la Carrarese. Il turno si disputerà tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre. Le date ufficiali e gli orari saranno comunicati successivamente. In caso di successo i biancocelesti al secondo turno troverebbero la vincente di Montevarchi-Monterosi. In caso di parità al termine dei novanta minuti, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti. Successivamente, qualora fosse necessario, per stabilire la quadra qualificata si procederà con l’esecuzione dei calci di rigore".

L'avversario è di quelli davvero ostici, la Carrarese di Dal Canto infatti ha vinto tre gare su tre in questo inizio di campionato ed l'unica squadra a punteggio pieno nel gruppo B di Serie C. La società è ambiziosa, in estate ha cambiato in larga parte la rosa e l'ha evidentemente migliorata, per l'Entella quindi servirà una grande partita per passare al turno successivo.