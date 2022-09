Entella-Rimini, probabili formazioni: Volpe valuta alcuni cambi

A caccia del tris oggi alle 18 alle Comunale. Dopo le vittorie con Torres 1-0 e Alessandria 3-1, l'Entella punta a vincere la terza gara su tre in questo inizio di Serie C confermandosi al primo posto a punteggio pieno. L'unica formazione che per ora sta tenendo il ritmo dei chiavaresi è la Carrarese che sarà l'avversario di domenica prossima.

Il primo tour de force verrà affrontato da Volpe con qualche cambio in formazione. In difesa gli esterni dovrebbero essere presidiati da Favale, ottimo al Moccagatta, e Parodi. In mediana scalpita Tenkorang che potrebbe far tirare il fiatto a Paolucci con Rada a fare il regista. Possibile qualche cambio in attacco dove la rosaè lunga e di grande qualità. Merkaj dovrebbe partire dalla panchina e fare spazio a Faggioli, l'altra maglio è in ballottaggio tra Zamparo e Morosini, sulla trequarti Meazzi insidia Clemenza.

Entella-Rimini, le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Parodi, Sadiki, Chiosa, Favale; Dessena, Rada, Tenkorang; Clemenza; Zamparo, Faggioli.

Rimini (4-3-3) Galeotti, Laverone, Pietrangeli, Allievi, Regini; Delcarro, Pasa, Rossetti; Gabbianelli, Santini, Sereni.

Entella-Rimini in diretta streaming

La sfida di oggi alle 18 al Comunale di Chiavari sarà trasmessa in diretta streaming da Eleevn Sport, servizio da acquistare in abbonamento prima di poter accedere alle partite.