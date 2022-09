Entella, niente tris: il Rimini passa al Comunale

L'Entella si ferma ad un passo dal tris di successi consecutivi in Serie C. I chiaversi perdono nella terza giornata di campionato in casa contro il Rimini 2-0 e devono fare autocritica perché se la neopromossa passa è anche per demeriti della Virtus. Sono infatti due pasticci difensivi a spalancare le porte della vittoria agli ospiti.

Entella-Rimini 0-2: la cronaca della gara

Il primo arriva già al 12' con Sereni che approfitta di una distrazone difensiva e si invola verso la porta di De Lucia battendolo e siglando l'1-0. Di tempo ce ne sarebbe ancora per ribaltare la situazione e sei minuti dopo la rete subita Faggioli libera il tiro ma colpisce l'esterno della rete. L'Entella però non riesce a prendere in mano la gara e al 25' ci vuole un super De Lucia per deviare il tiro da lontano di Rossetti. Ad un minuto dal duplice fischio i padroni di casa hanno però la grande occasione per pareggiare, Tascone si presenta davanti a Zaccagno che è bravissimo a deviare la conclusiione.

L'inizio di ripresa è difficile per l'Entella quasi come il primo, il duello è tra Santini e De Lucia ma questa volta il portiere compie un vero e proprio miracolo respingendo il tiro ravvicinato dell'avversario. E' il preludio al raddoppio che porta la firma proprio di Santini il quale infila in rete dopo che il l'estremo difensore perde palla a causa di un contatto con un compagno. E'il colpo del ko, l'Entella non si rialza più, crea pochissimo e perde la prima gara della stagione.