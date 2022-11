Coppa Italia femminile, scendono in campo Genoa e Sampdoria

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria Femminile

Seconda giornata della Coppa Italia femminile e domani alle 14,30 scendono in campo le genovesi. Il Genoa affronta la Fiorentina, squadra di Serie A, in una gara molto difficile che potrebbe anche segnare l'eliminazione delle rossoblu dalla competizione. Il Grifone infatti ha perso 4-3 contro il Verona all'esordio e se dovesse pedere contro le viola uscirebbe di scena. Va detto che il Genoa gioca in Serie B e affronta una formazione del massimo campionato, serve quindi un'impresa.

Esordio invece per la Sampdoria che fa visita al Ravenna. Le blucerchiate hanno guardato nella prima gara i prossimi avversari perdere 4-3 con il San Marino Academy e quindi devono fare punti per poi giocarsi lo scontro diretto alla pari. Ricordiamo che passa il turno sono la prima classifica di ogni girone.

Cincotta ha emesso oggi la lista delle convocate:

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Spinelli.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Mailia, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Baldi, Cedeño, Gago.